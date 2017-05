3 SHARES Delen Tweet

Eljero Elia zou dichtbij een vertrek naar het Turkse Istanbul Basaksehir staan. Dit weet Voetbal International te melden. Feyenoord zou openstaan om mee te werken aan een vertrek van de 30-jarige vleugelflitser.

De Turkse club staat momenteel verrassend tweede in de competitie en staat in de Turkse bekerfinale. ‘Ik wil wat schade inhalen voor wat ik wel had kunnen pakken de afgelopen twee jaar,’ zo reageerde Elia eerder al tegenover VI over zijn aanstaande vertrek. ‘Ik wilde terugkomen naar het niveau dat ik eerst had, en ik denk dat ik dat dit seizoen wel gedaan heb.’