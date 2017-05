1 SHARES Delen Tweet

ofyFeyenoord wil deze zomer graag werk maken van de komst van Sofyan Amrabat. De Rotterdammers zijn niet de enige gegadigde die de 20-jarige middenvelder van FC Utrecht over te nemen. Ook het Belgische Anderlecht en het Duitse RB Leipzig zijn geinteresseerd. Dit weet Voetbal Internationa te melden.

Anderlecht ziet in Amrabat een potentiële opvolger voor Youri Tielemans die de club zal gaan verlaten. RB Leipzig herkent in Amrabat een speler die perfect past in dat profiel. Daarmee krijgt Feyenoord te maken met geduchte concurrentie. Technisch directeur Martin van Geel meldde zich nog niet officieel bij FC Utrecht, maar Amrabat staat weldegelijk bovenaan de lijst van gewenste versterkingen.