Ajax heeft een oogje op de achttienjarige Ritsu Doan. Hij is een middenvelder uit Japan. Scouts gaan hem bekijken tijdens het WK onder de 20. Dit weet het medium Hochi te melden.

Doan stond afgelopen zomer nog in de belangstelling van PSV. De Eindhovenaren wilden hem naar verluidt huren, maar zijn club Gamba Osaka lag toen dwars. Doan staat in zijn vaderland te boek als een toptalent. Hij kan op meerdere posities op het middenveld uit de voeten en is ook als aanvaller inzetbaar.