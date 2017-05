0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft met Brad Jones overeenstemming bereikt over een nieuw contract. De 35-jarige doelman had een aflopende verbintenis en deze is nu met twee seizoenen verlengd. Hij moet volgend seizoen de strijd aangaan met Kenneth Vermeer.

“We zijn heel blij dat we Brad voor Feyenoord hebben kunnen behouden”, reageert technisch directeur Martin van Geel. “Hij heeft een ijzersterk seizoen met veel clean sheets achter de rug en heeft daarmee een belangrijk aandeel gehad in het kampioenschap. Brad is een fantastische prof met een geweldige mentaliteit, die hij bovendien overbrengt op de andere jongens in de groep.”