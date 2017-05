Ajax heeft het nieuwe thuistenue inmiddels officieel gepresenteerd. Aanstaande woensdag zal er al in worden gespeeld in de Europa League tegen Manchester United.

Dit is het nieuwe thuistenue! In dit tenue speelt #Ajax woensdag de #UELfinal! Exclusief verkrijgbaar via ➡️ https://t.co/qjsUHlDyMi pic.twitter.com/NuH5tdUldx

— AFC Ajax (@AFCAjax) 22 mei 2017