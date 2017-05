1 SHARES Delen Tweet

Davinson Sanchez maakt dit seizoen grote indruk bij Ajax. De Amsterdammers hopen nog lang van hem te genieten maar een transfer dreigt. Voormalig teammanager van Ajax, David Endt, zegt dat de Amsterdammers niet hoeven te rekenen op enige mate van clubliefde.

Sánchez voetbalt volgens de voormalige teammanager van de Amsterdammers namelijk alleen maar in de Johan Cruijff ArenA voor de poen. “Hij heeft geen andere binding met Ajax dan het geld dat hij er verdient”, zegt Endt bij Studio Voetbal. “Dat is legitiem, maar er is ook een groep jongens die misschien wel zoiets heeft van: we kunnen nog een keer kampioen worden en iets laten zien in de Champions League.”