Feyenoord hoopt deze zomer een grote slag te slaan op de transfermarkt. Naar verluidt willen ze zaken doen met het Turkse Fenerbahce om Robin van Persie en Jeremain Lens los te weken.

Van Persie, de alltime tospcorer van het Nederlands Elftal heeft nog een doorlopend contract bij zijn werkgever Fenerbahçe, maar in Istanbul drukt de Nederlander zwaar op de begroting met zijn salaris van zes miljoen euro per jaar. Naar verluidt zijn de partijen in gesprek over een ontbinding van het contract en als deze onderhandelingen vruchtbaar blijken, ligt de weg naar Feyenoord open. Intussen hebben de Rotterdammers al een gesprek gevoerd met een ander transfertarget, de eerdergenoemde Lens. En volgens de Turkse media zou Van Persie zijn maatje maar al te graag mee willen nemen naar De Kuip.