1 SHARES Delen Tweet

In het programma Voetbal Inside kan Kasper Dolberg niet meer stuk. Vooral analist Rene van der Gijp is onder de indruk van de spits van de Amsterdammers.

In het praatprogramma zei hij gisteren het volgende over de Deen: “Die goals van Dolberg waren van absolute wereldklasse. Die moet van ze lang zal ze leven niet naar Chelsea gaan. Dat moet hij pas over twee of drie jaar doen.”

“Op een gegeven moment gaat hij wel, maar dat ga je toch niet op negentienjarige leeftijd doen? Je bent toch niet gek?”, aldus ‘Gijp’. Valentijn Driessen wijst op de uitstekende onderhandelingspositie. “Veertig tot vijftig miljoen kunnen ze nu al voor hem vragen. Het zal aan die jongen liggen.”