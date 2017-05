1 SHARES Delen Tweet

Harde woorden van Manchester United-trainer José Mourinho. De oefenmeester heeft geen hoge pet op van het aanvallende voetbal van Ajax. Dit weet het Algemeen Dagblad deze ochtend te melden.

In 1996 kwam Mourinho bij FC Barcelona binnen als tolk van Bobby Robson. De Portugees maakte snel naam in het Camp Nou-stadion en kreeg een aantal keer salarisverhoging. Later vertrok de oefenmeester naar FC Porto en had hij Chelsea onder zijn hoede, maar in 2008 wilde hij terugkeren. Dat ging echter niet door omdat Johan Cruijff Josep Guardiola naar voren schoof: een ongelooflijk harde klap voor trainer. “Mourinho is dat nooit vergeten. En heeft het Barça noch Cruijff ooit vergeven.”

Het AD gaat verder: “Met idealistische trainers als Guardiola en Wenger heeft hij niets. Dus ook niet met Peter Bosz. Die kent hij niet eens, zei hij, vorige week op een grimmige persconferentie. Natuurlijk kent hij hem, en kent hij het spel van Ajax; de Portugees is altijd geobsedeerd door de tegenstander.” Wenger moest het al een paar keer ontgelden tegen The Special One. “Nu is Peter Bosz aan de beurt. Een nobody, vanzelfsprekend, laat Mourinho blijken.”