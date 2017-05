1 SHARES Delen Tweet

AS Roma heeft zich in de strijd gemengd om de handtekening van Davy Klaassen (24). Dit weet het medium Sportmediaset te melden.

De 24-jarige middenvelder kon al rekenen op belangstelling van Napoli en Lazio, nu is stadsgenoot AS Roma ook in het vizier gekomen. Vanuit Engeland zou Ronald Koeman hem eveneens graag naar Everton halen.