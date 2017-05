1 SHARES Delen Tweet

Matthijs de Ligt is dit seizoen doorgebroken bij Ajax. De centrumverdediger maakt grote indruk en is pas zeventien jaar oud. Hij mag zelfs al op interesse rekenen van Real Madrid. Achter de schermen heeft hij te kennen gegeven voorlopig nog bij Ajax te willen blijven. Dit weet de Telegraaf te melden.

De Ligt wordt eigenlijk al jaren in de gaten gehouden door de Europese top, maar voor de ontwikkeling van het talent is het beter om nog een paar jaar in de Johan Cruijff ArenA te spelen, zo heeft De Ligt besloten samen met zijn begeleider Barry Hulshoff. Dat is goed nieuws voor Ajax, want de Amsterdammers dreigen centrumverdediger Davinson Sánchez al kwijt te raken aan FC Barcelona. Ook Joël Veltman staat op de nominatie om te vertrekken.