Jetro Willems mag zich in de belangstelling heugen van het Franse Olympique Lyon. Dit weet de Telegraaf te melden. Bij de Franse grootmacht staat momenteel Memphis Depay onder contract.

Olympique Lyon toonde evenals AS Monaco afgelopen zomer al interesse in Willems, maar de 22-voudig international besloot nog een jaar bij PSV te blijven. Bij de contractverlenging, die hij in december vorig jaar overeenkwam met PSV, is afgesproken, dat Willems deze zomer in principe een stap hogerop maakt.”