Peter Bosz heeft bij zijn debuutjaar als trainer van Ajax de nodige indruk gemaakt. Hij haalde zelfs met de jonge groep de finale van de Europa League. Dat er interesse voor hem bestaat lijkt dus ook niet meer dan logisch.

Ajax hoeft echter niet te vrezen dat de coach zelf zal vertrekken. ‘Ik heb een driejarig contract, dus dat zal zo’n vaart niet lopen dat ik vertrek. Ik ga ervan uit dat ik drie jaar bij Ajax blijf,’ zo laat hij in De Telegraaf weten. ‘Bij andere clubs heb ik altijd clausules ingebouwd en die heb ik bij Ajax niet. Mijn positie is mijn zorg niet. Mijn zorg is om de jongens hier te houden.’