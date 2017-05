1 SHARES Delen Tweet

Roda – MVV spelen zondagmiddag tegen elkaar in de strijd om promotie naar de Eredivisie. De opdracht is dus meer dan duidelijk! Om 14.30 uur trappen beide partijen af.



Wil jij deze wedstrijd graag LIVE gaan bekijken? Neem dan eens een kijkje bij Unibet.com! Wanneer je nu bij hun een accountje aanmaakt dan krijg je maar liefst een welkomstbonus van 50EURO gestort! Daarnaast krijg je ook voor de rest van je leven toegang tot de livestreams die ze je aanbieden. Zo kun je wekelijks potjes bekijken uit o.a de Engelse, Nederlandse, Duitse, Franse, Turkse en Portugese competitie!



De noteringen voor deze pot via Unibet.com zijn als volgt:

Roda wint: 1,85



Gelijkspel: 3,60



MVV wint: 4,00



Denk jij dat deze pot eindigt in een gelijkspelletje? En zou je hier je 50euro bonus op willen inzetten? Dan zou je zomaar 50 x 3,60= 180,00 euro kunnen winnen! En dit met een geheel RISICOLOZE inzet! Klik nu hier om je in te schrijven en zet je voetbalverstand om in keiharde euro’s!

Helaas heeft Unibet van deze wedstrijd geen stream beschikbaar maar hieronder hebben wij er één voor u gevonden! (Indien Beschikbaar!)

Klik hier voor de livestream van deze wedstrijd