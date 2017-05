1 SHARES Delen Tweet



All Penalties (4-3) FC Utrecht vs AZ Alkmaar door egzonaramushi21

FC Utrecht heeft vanmiddag voor een daverende verrassing gezorgd door een ticket voor Europees Voetbal af te dwingen. Tegen AZ werd er na penaties gewonnen.

Vorige week wonnen de Alkmaarders nog met 3-0. In de eerste heft was het Willem Janssen die de score opende voor de Utrechters. Sebastien Haller zorgde nog voor rust voor de 2-0.

In het tweede bedrijf was het Kerk die voor de 3-0 zorgde en zo een verlenging afdwong. De penalties werden beter genomen door de Utrechters. Het was Nacer Barazite die de beslissende nam.