9 SHARES Delen Tweet

Feyenoord zou met Sunderland een akkoord hebben bereikt over een transfer van Jeremain Lens. Dit is wat Şafak Malatya‏ van de Turkse krant Güneş beweert via zijn Twitter-account. De Rotterdammers zouden een bedrag van vijf miljoen euro betalen voor de vleugelflitser.

Vanwege het behalen van de Champions League is het bedrag op te hoesten voor de Rotterdammers. Het is nu alleen de vraag wat de financiële voorwaarden van Lens zelf zijn. Ook het Turkse Besiktas is nog altijd in de markt voor Lens, maar de Turken wensen maar drie miljoen euro over te maken voor de Oranje-international.