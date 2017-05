1 SHARES Delen Tweet

Davy Klaassen lijkt klaar voor een transfer. In het programmaa ‘Rondo’ op Ziggo Sports wordt hem een transfer aangeraden naar een topcompetitie. De middenvelder van Ajax is inmiddels 24 jaar oud.

“Hij komt uit de Ajax-opleiding en is 24. Dit is wel het moment om een stap te maken”, zegt Youri Mulder. Welke stap moet Klaassen maken? “Naar een middenmoter in een topcompetitie. Hertha BSC of HSV bijvoorbeeld. Je moet ook aan de portemonnee denken.”

Jan van Halst is het eens met Mulder. “Een grotere competitie is natuurlijk geweldig om te ervaren. Een club als Borussia Mönchengladbach zou ook wat zijn. Een sleeping giant.”