4 SHARES Delen Tweet

Liverpool heeft haar pijlen gericht op Ajax-middenvelder Hakim Ziyech. Vertegenwoordigers van The Reds zouden al gesprekken hebben gevoerd over een overgang. Naast Liverpool werd eerder ook al bekend dat AS Roma hem wil hebben. Ze zouden maar liefst 25 miljoen euro voor hem willen betalen.

VI-journalist Freek Jansen liet eerder nog weten over de Marokkaan: “Ik sprak met Ziyech en die zei: ik blijf honderd procent zeker bij Ajax. Welke club er ook komt, ik blijf. Hij is niet tevreden over dit seizoen en vindt dat hij mindere duels heeft gespeeld. Hij wist ook niet dat hij dat verdedigende in zich had: het geeft me een kick als we druk gaan zetten en we de bal afpakken.”