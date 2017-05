1 SHARES Delen Tweet

De Duitse clubs Hoffenheim en RB Leipzig hebben een oogje op Bertrand Traoré. Dit weet Voetbal International te melden. De aanvaller die dit seizoen furore maakt bij Ajax staat nog onder contract bij Chelsea.

De aanvaller heeft in Londen nog een contract voor twee seizoenen. Het is niet bekend of Ajax een poging gaat wagen om een nog seizoen in Amsterdam te houden.