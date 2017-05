1 SHARES Delen Tweet

Kasper Dolbeerg is dit seizoen op een sensationele manier doorgebroken bij Ajax. De jonge Deen mag zich in de belangstelling heugen van maar liefst derting clubs. Onder deze clubs zitten ook Manchester United en Manchester City. Twee grote spelers in het hedendaagse voetbal.

Dolberg ziet echter geen heil in een verhuizing naar Manchester, zo vertelt hij aan het medium FourFourTwo. “Een transfer naar Manchester United of Manchester City? Nee, die stap is momenteel nog veel te groot. Voor mij is het nu vooral belangrijk dat ik in actie blij komen, omdat je nooit weet wat er in de toekomst kan gebeuren. Ik heb geen favoriete club of competitie, het moet gewoon passen; de speelstijl, de ambiance. Je moet altijd naar het volledige pakket kijken.”