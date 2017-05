1 SHARES Delen Tweet

David Neres kwam deze winter voor maar liefst vijftien miljoen euro over vanuit Brazilie. Ajax nam hem over van de Braziliaanse clubs Sao Paulo. Een absoluut topbedrag dat de Amsterdammers maar één keer eerder betaalden en dat was voor Miralem Sulejmani. Onder de toenmalige trainer Marco van Basten betaalden de Amsterdammers een transfersom van maar liefst 16,25 miljoen voor de behendige vleugelspeler van SC Heerenveen. De technische directeur van de Amsterdammers spreekt van een absolute gekte op de transfermarkt. Tot op heden is de 20-jarige aanvaller niet meer dan een invaller bij Ajax. In een gesprek met Voetbal International zegt Overmars het volgende over deze transfer.

‘De Braziliaanse markt is een verhaal apart. Elke dag veranderde er weer iets, op een gegeven moment werd het ook een kwestie van niet opgeven, maar doorgaan. De vraag of we niet op een bepaald moment hadden moeten stoppen, was rechtvaardig.’

‘Misschien hadden wij moeten zeggen: “Het is mooi geweest en klaar”. Want we hebben gewoon te veel betaald, dat weten we, in verhouding met andere transfers. Toch zaten we al een jaar achter Neres aan, we zagen in hem een duidelijke versterking. Daar komt bij dat we voor zóveel geld hadden verkocht, dat we ook verder konden gaan dan normaal.’

De vraag bestaat nu of David Neres de nieuwe Neymar kan worden? Qua speelstijl doet de Braziliaan sterk aan hem denken. Met zijn versnelling en behendigheid heeft hij twee sterke wapens in handen. In de jeugdopleiding van Sao Paulo had men door dat Neres over meer dan gemiddeld talent beschikte. In totaal vingen de Brazilianen vijftien miljoen euro voor de vleugelspeler, waarmee hij de op twee na duurste speler van de club werd na Lucas Moura (naar PSG) en Denilson (naar Real Betis).

Ajax kwam Neres al vroeg op het spoor, en hoewel een schouderblessure zijn doorbraak bij Sao Paulo voorkwam, maakte hij indruk in de wedstrijden welke hij wél mocht meedoen. Binnen een maand scoorde hij zijn eerste als basisspeler, om vervolgens doel te treffen tegen Corinthians. Ook debuteerde hij in de tussentijd voor Brazilië Onder-20.