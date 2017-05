1 SHARES Delen Tweet

Sofyan Amrabat heeft een goed seizoen achter de rug bij FC Utrecht. Hij mag zich nu in de belangstelling heugen van clubs als Feyenoord en het Engelse Watford. Zelf ziet hij een transfer naar Rotterdam wel zitten, hij heeft alleen nog met niemand gesproken. Dit zegt hij in een gesprek met de NOS.

Zijn broer Nordin Amrabat is duidelijk over het advies van de familie. “Als Feyenoord zich meldt, moet je er alles aan doen om die kant op te gaan. Het is een prachtige club. Links en rechts wordt er weleens vanuit het buitenland geïnformeerd naar Sofyan. Maar hij woont nog bij mijn ouders, dus een eventuele stap naar Rotterdam is groot genoeg.”