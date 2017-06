0 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar dat Richairo Zivkovic zijn carriere gaat voortzetten in Belgie. KV Oostende zou namelijk met Ajax in gesprek zijn over een transfer van de jonge spits. Dit weet Het Laatste Nieuws te melden.

Naar verluidt zijn alle partijen er al bijna uit en in België verwacht men dan ook dat de overstap van de Nederlandse centrumaanvaller binnen een aantal dagen al in kannen en kruiken is. Verdere details over de transfer van Zivkovic naar de Jupiler Pro League zijn er nog niet bekend.