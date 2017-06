4 SHARES Delen Tweet

Klaas-Jan Huntelaar keert terug bij zijn oude liefde Ajax. Hij komt transfervrij over van Schalke 04 waar zijn aflopende verbintenis niet werd verlengd.

Hij speelde van 2006 tot 2008 ook al voor de Amsterdammers. Hij werd daarna voor 27 miljoen euro verkocht aan Real Madrid. Na een halfjaar in Madrid speelde hij een seizoen bij AC Milan, waarna hij in 2010 bij Schalke tekende.

Huntelaar zei in het verleden al dat hij ooit wilde terugkeren bij Ajax. Met zijn rentree ziet hij nu zijn wens uitkomen. “Het is geen geheim dat Ajax mijn club is. Dus ik ben ontzettend blij dat ik hier nu terugkeer”, zegt Huntelaar in een eerste reactie op zijn transfer.

In Amsterdam moet hij nu de concurrentiestrijd aangaan met Kasper Dolberg. De talentvolle Deen is dit seizoen definitief doorgebroken.