Feyenoord verhuurd centrale verdediger Faris Hammouti volgend seizoen opnieuw aan Almere City. Vorig seizoen tekende de 20-jarige speler zijn eerste contract bij Feyenoord.

“Ik ben er blij mee dat ik nog een jaar in Almere kan voetballen. Ik ben nog jong en dan is het belangrijk om veel aan spelen toe te komen”, vertelt Hammouti op de website van Almere City. “Het is mooi dat ik vast mag aansluiten bij de A-selectie. Dat is weer een nieuwe stap in mijn ontwikkeling. Ik hoop veel wedstrijdminuten te gaan maken en met Almere City opnieuw mee te strijden om promotie.”

Ook Jack de Gier, trainer van de club uit de Jupiler League, is blij met de nieuwe verhuurperiode. “Hij heeft een goede indruk gemaakt tijdens de wedstrijden die hij heeft gespeeld en is bovendien op meerdere posities inzetbaar. Wij zijn content met feit dat we ook komend seizoen over Faris kunnen beschikken.”