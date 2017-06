0 SHARES Delen Tweet

Olympique Marseille wil zaken doen met Ajax om Amin Younes over te nemen. De club zou zich bij Marc Overmars gemeld hebben om een transfer van de Duitser te bespreken.

Younes kende in Amsterdam een wisselvallig seizoen. Matig in de competitie maar in de Europa League wist hij uit te blinken. Het lijkt daarom een uitstekend moment om de kersverse international van Duitsland te verkopen en naar verluidt zijn er al een aantal gegadigden die zich gemeld hebben bij de Johan Cruijff ArenA.