PSV wordt in verband gebracht met de 24-jarige verdediger Diego Reyes. Dit weet de Portugese krant Record te melden. Hij staat onder contract bij het FC Porto maar werd dit seizoen verhuurd aan Espnayol.

Spaanse club heeft een optie tot koop ter waarde van 7 miljoen euro om hem over te nemen van Porto, maar kan niet aan die prijs voldoen. De Spanjaarden blijven echter geïnteresseerd in huur of koop van de verdediger. Ook Valencia, Real Sociedad, Villarreal, Bayer Leverkusen en PSV zouden de verdediger in beeld hebben. Een terugkeer naar Porto lijkt er niet in te zitten.