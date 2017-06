0 SHARES Delen Tweet

Nederland heeft de oefenwedstrijd tegen Marokko met 1-2 gewonnen. Het duel werd gisteren gespeeld in Agadir.

In de eerste helft was het Oranje dat op voorsprong kwam door een treffer van Quincy Promes. Hij kon scoren na uitstekend voorbereidend werk van Memphis Depay. Dit was ook tevens de rustand.

In het tweede bedrijf was het Vincent Janssen die de 0-2 op het bord zette. Hij maakte een voorzet op een fraaie manier af. Niet lang daarna kreeg Matthijs de Ligt een directe rode kaart vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler. Op de vrije trap die daarop volgde werd de 1-2 binnen geschoten. Daarna stond Oranje nog een tijd onder de druk maar konden ze overwinning er toch uithalen. Zondag staat er weer een oefenwedstrijd op het programma. Nederland speelt dan tegen Ivoorkust.