0 SHARES Delen Tweet

Gisteren werd bekend dat Klaas-Jan Huntelaar op 33-jarige leeftijd terugkeert bij Ajax. Hij speelde tussen 2006 en 2008 al voor de Amsterdammers alvorens hij voor bijna dertig miljoen euro vertrok naar Real Madrid. Clubicoon Sjaak Swart is blij met de terugkeer van de goaltjesdief.

“Dat is toch fantááástisch? Klaas-Jan is nog steeds een wereldspits en echte Ajacied bovendien”, zo laat Swart weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik was net een wedstrijd aan het voetballen en iemand kwam het me vertellen toen ik het veld afliep. Ik ben heel blij.”