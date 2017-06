0 SHARES Delen Tweet

Ajax is naar verluidt weer in onderhandeling met het Braziliaanse Sao Paulo. In de winter kwam David Neres voor een flinke zak geld richting Amsterdam en nu hebben ze hun pijlen gericht op de linksback Junior Tavares.

Dat is in ieder geval wat Fabiano Carpegiani claimt in de Braziliaanse media, de zaakwaarnemer van de vleugelverdediger. “Ajax heeft hem een tijdlang gescout en nu willen ze Junior ook hebben. Binnenkort komen vertegenwoordigers van de club naar Brazilië met een concreet voorstel. Hoeveel ze gaan betalen voor hem? Ik schat zo’n acht miljoen euro.”