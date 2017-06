0 SHARES Delen Tweet

Giovanni Troupée kan terugkijken op een prima seizoen bij FC Utrecht. Mogelijk maakt hij al op kortee termijn een stap omhoog.

“Feyenoord is een serieuze optie voor hem”, schrijft Sander Berends, journalist van ELF Voetbal over een nog te verschijnen interview met Troupée, op Twitter. “Hij speelde een superseizoen. Ik heb hem gevraagd naar zijn voorkeur. Zijn Amsterdamse afkomst speelt daarin geen rol. Ik weet niet of Feyenoord geïnteresseerd is.”