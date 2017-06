0 SHARES Delen Tweet

Arsenal wil serieus werk maken van de komst van Kylian Mbappé. De Londenaren hebben naar verluidt een bod van 100 miljoen euro gedaan op hem. Dit weet het medium L’Equipe te melden. Zijn club Monaco zou dit geweigerd hebben. Ook Real Madrid en Manchester City willen de revalatie van AS Monaco maar al te graag aan haar selectie toevoegen.

Mbappé maakte dit seizoen vijftien doelpunten in de Ligue 1 en speelde een belangrijke rol in de Champions League. Mede door zijn kwaliteiten haalden de Monegasken de halve finale, waarin Juventus uiteindelijk te sterk was.