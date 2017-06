0 SHARES Delen Tweet

Wim Kieft vindt het een goede zaak dat Ajax Klaas-Jan Huntelaar heeft aangetrokken als spits achter Kasper Dolberg. Hij vindt namelijk dat de Deen te weinig brengt in de punt van de aanval. “Ik zie het talent van Dolberg, hij is jong, maar hij presteert te weinig en is te wispelturig”, zegt Kieft zaterdag in De Telegraaf.

“De komst van Huntelaar is een goede stok achter de deur voor Dolberg om meer uit zichzelf te halen. Dat hij iets krijgt van: wegwezen jij, ik ben hier de eerste spits en wil alles spelen.” Huntelaar scoorde 76 keer in 92 competitieduels van Ajax, tussen januari 2006 en december 2008.