Robert Eenhoorn lijkt de grote favoriet om Eric Gudde op te volgen bij Feyenoord. Hij maakte bekend dat hij aan het einde van het jaar stopt met zijn werkzaamheden bij de Rotterdammers. Momenteel zit Eenhoorn in de directie bij AZ.

Gerard Hoetmer van de Raad van Commissarissen stelt dat de clubleiding zo verrast is door het besluit van Gudde dat er nog niet is nagedacht over zijn opvolging. ‘We zijn blij dat hij de komende maanden nog blijft. Dit geeft ons de tijd om een even gedreven en gepassioneerde opvolger te zoeken.’