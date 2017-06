1 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft interesse in de Oostenrijkse verdediger Max Wöber (19). Dit weet de krant ‘Krone’ te melden.

Hij speelde zich afgelopen seizoen in de basis bij Rapid Wien en maakte daarbij de nodige indruk. Hij kan zowel op de linksbackpositie als in het centrum uit de voeten. Volgens Krone is hij geruime tijd door Ajax gevolgd en zou hij nu op het wensenlijstje van Ajax staan. Hij heeft nog een contract tot 2019 bij Rapid. De technisch directeur stelt in een reactie dat het in zijn ogen het beste zou zijn voor de ontwikkeling van het talent dat hij ook volgend seizoen nog bij de club blijft.