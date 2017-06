0 SHARES Delen Tweet

Joe van der Sar (19) staat in de belangstelling van ADO Den Haag. Dit weet Omroep West te melden. Hij is de zoon van Edwin van der Sar en is net als zijn vader doelman.

Zijn contract bij Ajax wordt niet verlengd. Hij moet daardoor op zoek naar een nieuwe club. Bij ADO zou hij aan de slag kunnen bij Jong ADO den Haag.