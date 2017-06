0 SHARES Delen Tweet

Eerder deze week werd bekend dat Victor Jensen FC Kopenhagen verruilt voor Ajax. De Amsterdammers hebben vertrouwen in hem omdat ze maar liefst een transfersom van ruim drie miljoen euro voor hem betaald hebben.

Het is de bedoeling dat Jensen met ingang van het komende seizoen aansluit bij Ajax O19. Binnen een paar jaar zullen we zien of Ajax met de Deen opnieuw goud in handen heeft. Zie hieronder een filmpje van hem.