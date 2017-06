1 SHARES Delen Tweet



Juventus vs Real Madrid 1-4 All Goals… door phamhunghp8289

Real Madrid heeft gisteren ten koste van Juventus de Champions League te winnen. In Cardiff wonnen de Madrilenen met maar liefst 1-4 van ‘De Oude Dame’.

Het was Cristiano Ronaldo die in de eerste helft de score opende. Niet veel later was het Mario Mandzukic die met een fraaie omhaal de gelijkmaker op het bord zette. Dit was ook tevens de ruststand.

In het tweede bedrijf was het de Braziliaan Casemiro die Real weer op voorsprong zette. Niet veel later maakte Ronaldo er 1-3 van en was het de halve Nederlander Marco Asensio die de 1-4 eindstand op het bord zette. Het was voor Real Madrid de twaalfde keer dat ze de hoogste beker wisten te winnen.