Yaya Sanogo mag van Arsenal uitkijken naar een nieuwe werkgever. Zijn contract bij ‘The Gunners’ loopt tot het einde van het seizoen en deze zal niet worden verlengd.

Sanogo behoorde dit seizoen geen enkele keer tot de wedstrijdselectie van Arsenal en zelfs voor de beloftenploeg kwam hij door blessureleed nauwelijks in actie. “Dat is niet echt veel”, laat hij weten aan L’Equipe. “Het was wel een enorme opluchting voor me. Het is ontzettend lastig om geblesseerd te zijn. Je voelt je eenzaam.”

In 2014-2015 werd hij door Arsenal verhuurd aan Ajax. Een succes werd het allerminst. Hij moest het ook in Amsterdam doen met een bijrol.