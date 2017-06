1 SHARES Delen Tweet

De kans is vrij groot dat Peter Bosz gaat vertrekken naar Borussia Dortmund. Mocht dit gebeuren dan hebben de Amsterdammers volgens sommige zijn opvolger in huis. Het zou gaan om Marcel Keizer die Jong Ajax onder zijn hoede heeft.

Elf Voetbal schrijft: De trainer van Jong Ajax liet zijn ploeg in de Jupiler League fantastisch presteren. Jong Ajax werd tweede en speelde oogstrelend voetbal. “Maar een Porsche besturen is nogal anders dan een Opel Astra op de weg houden. Dat zal Keizer ook maar al te goed beseffen. Dat is wellicht ook de reden dat de supporters nog niet staan te springen als de naam van Keizer valt als opvolger van Bosz, die voor een vertrek naar Borussia Dortmund staat”, schrijft het voetbalblad.