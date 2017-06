1 SHARES Delen Tweet

Bizar nieuws vandaag. Oud FC Twente-speler Cheik Tiote is overleden op de training van zijn team Beijing Enterprises. De middenvelder kwam eerder uit voor FC Twente en Newcastle United.

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd, maar er wordt geschreven dat Tioté aan een hartaanval is bezweken tijdens de oefensessies. Hij zou nog wel gereanimeerd zijn, maar niet veel later overleden zijn.

BREAKING: Something unfortunate happened to Beijing Enterprises player Cheick Tioté (ex-Newcastle U.), now wait for an official announcement — TransferMarkt China (@asaikana) 5 juni 2017

Waiting for confirmation but several reliable sources from local media in Beijing have told me Cheick Tiote has died in the hospital. 🙏🙏🙏 — Chris Tan (@tanyuntian) 5 juni 2017

voormalig @fctwente speler Cheikh #Tioté (30 jaar) in China overleden aan hartaanval — erik (@erikkltenbeld) 5 juni 2017