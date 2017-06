0 SHARES Delen Tweet

Jordi Cruijff heeft aanbiedingen op zak van zowel Ajax als FC Barcelona. Bij de Catalanen zou hij Technisch Directeur kunnen worden van het voetbalgedeelte van de club. Dit weet de Spaanse krant AS te melden.

Welke positie Ajax voor hem in gedachte zou hebben meldt AS niet. De Spaanse krant stelt dat Barcelona al diverse gesprekken met Cruijff heeft gevoerd. Jordi zou vooral duidelijk willen krijgen in hoeverre het Barcelona gaat over zijn visie en mogelijkheden of dat de club hem als uithangbord wil gebruiken.