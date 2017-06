0 SHARES Delen Tweet

Mitchell Dijks keert weer terug naar Ajax. Norwich City heeft besloten de optie tot koop op hem niet te lichten. Dit laat de clu weten op haar digitale huis.

‘Sinds het einde van het seizoen zijn we met hem en zijn zaakwaarnemer in gesprek. We slaagden er echter niet in om tot een akkoord te komen en daarom richten we ons nu op andere opties.’