Hakim Ziyech is blij bij Ajax. Dit zegt hij in een gesprek met het blad ‘Helden’. Hij kwam aan het begin van het seizoen over van FC Twente en wist snel uit te groeien tot een bepalende speler van de Amsterdammers.

”Ik had in eerste instantie ook een streep door Ajax gezet, daar ben ik eerlijk in. Er was contact met PSV dat me wilde hebben, maar uiteindelijk paste ik mentaal niet bij de club vonden zij. Boeit me nu niks meer.”

”Ajax is een prima tussenstation, daarna wil ik verder richting een topcompetitie. Ik denk dat het het beste voor me is om nog één of twee jaar in Nederland te blijven, ik hoop ook echt dat dit Ajax-elftal bij elkaar blijft.”