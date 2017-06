1 SHARES Delen Tweet

Kenny Tete moest het dit seizoen met een reserverol onder trainer Peter Bosz. Nu bekend is dat hij vertrekt naar Borussia Dortmund is er weer perspectief voor de snelle vleugelback.

In gesprek met Voetbal International zegt hij het volgende over het vertrek van de trainer: “Pfoeh, ehm misschien wel ja. Ik heb er nog niet echt over nagedacht, ik focus me nu volledig op het Nederlands elftal.” “Ja, ik moet het allemaal nog even afwachten hoe alles gaat lopen. Ik ga eerst lekker op vakantie en dan zien we wel”, aldus Tete tegenover het weekblad.