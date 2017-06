3 SHARES Delen Tweet

Ajax moet opzoek naar een nieuwe trainer. Peter Bosz vertrekt namelijk naar het Duitse Borussia Dortmund. Dit meldt de Amsterdamse club op haar digitale huis. Hij was amper een jaar in dienst van de Amsterdammers.

Bosz heeft in Dortmund een contract tot medio 2019 ondertekend en zal over enkele uren een persconferentie houden. Algemeen directeur van Ajax Edwin van der Sar zegt: “Toen we Peter vorige zomer naar Ajax haalden was het niet de bedoeling dat na één jaar alweer een einde zou komen aan de samenwerking.”