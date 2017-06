0 SHARES Delen Tweet

Het Duitsland van Joachim Low speelde gisteren een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Bij de laatstgenoemde ploeg stond Kasper Dolberg op het veld. Hij wist de nodige indruk te maken op de coach van de Duitsers.

De oefenmeester ziet veel potentie in de jonge Ajacied. “Die is groot. Erg goed. Hij is een goede speler”, zei Löw na afloop tegen TV 2 SPORT. Dolberg kwam maar kort in actie en was niet betrokken bij goals of grote kansen, maar toch was Löw meteen overtuigd. “Ik denk dat het een goede oefenpot was. We speelden tegen een sterk en ervaren Denemarken”, besloot de bondscoach van Duitsland.