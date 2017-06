2 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft met het Turkse Basaksehir een akkoord bereikt over een transfer van Eljero Elia. Dit weet het Turkse medium Sporx te melden. Fenerbahce was ook geinteresseerd in hem maar zij kwamen te laat.

Elia zelf bereikte onlangs al een persoonlijk akkoord met de vice-kampioen van afgelopen seizoen. Feyenoord en Istanbul Basaksehir waren er echter nog niet uit over een transfersom. De laatste plooien zijn nu vrijwel volledig gladgestreken, waardoor niets een overstap naar de Süper Lig nog in de weg staat.