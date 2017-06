0 SHARES Delen Tweet

Gertjan Verbeek staat er open voor om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Peter Bosz verliet de Amsterdamse club na amper een jaar aan het roer te hebben gestaan.

“Ze mogen me bellen hoor, geen probleem”, vertelde Verbeek tegen NUsport. “Ajax is een mooie club en ik voel me er zeker niet te groot voor.” De 54-jarige trainer heeft nog een contract tot 2018 bij VfL Bochum.

De namen van Roger Schmidt, Jaap Stam, Clarence Seedorf en Erik ten Hag worden genoemd als mogelijke opvolgers van Bosz. “Er gaan allerlei namen rond, maar ik geloof daar niet zo in. Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) heeft zijn lijstje vast al klaar.”