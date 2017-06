3 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft haar pijlen gericht op de 21-jarige Munir El Haddadi. Dit weet het medium El Mundo Deportivo te melden. Hij staat onder contract bij FC Barcelona en werd vorig jaar verhuurd aan Valencia.

De buitenspeler van de Spaanse grootmacht FC Barcelona was een aantal jaartjes terug ook al in beeld in de Johan Cruijff ArenA. Toen wilde oefenmeester Luis Enrique zijn supertalent echter pertinent niet uitlenen en viel de deal dus in het water. Nu hoopt Ajax volgens El Mundo Deportivo echter op een herkansing. De 21-jarige vleugelspits moet een seizoen gehuurd worden van Barça, met daarbij een optie tot koop.